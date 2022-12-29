جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 15

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة الخامسة عشر من الليغا الإسبانية 2022-2023، موزعة على 3 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 29-30-31 من ديسمبر الجاري.



وتاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة 15:

1 - برشلونة: 37 نقطة

2 - ريال مدريد: 35 نقطة

3 – ريال سوسيداد: 26 نقطة

4 - أتلتيك بلباو: 24 نقطة

5 - أتلتيكو مدريد: 24 نقطة

6 - ريال بيتيس: 24 نقطة

7 - أوساسونا: 23 نقطة

8 - رايو فاييكانو: 22 نقطة

9 - فياريال: 21 نقطة

10 - فالنسيا: 19 نقطة

11 - ريال مايوركا: 19 نقطة

12 - بلد الوليد: 17 نقطة

13 - جيرونا: 16 نقطة

14 - ألميريا: 16 نقطة

15 - خيتافي: 14 نقطة

16 - أسبانيول: 12 نقطة

17 - سيلتا فيجو: 12 نقطة

18 – إشبيلية: 11 نقطة

19 - قادش: 11 نقطة

20 – إلتشي: 4 نقاط.

اضافة اعلان

ملاعب