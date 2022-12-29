جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة 15

الوكيل الإخباري - من المقرر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة الخامسة عشر من الليغا الإسبانية 2022-2023، موزعة على 3 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 29-30-31 من ديسمبر الجاري.
وتاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل بداية الجولة 15:
1 - برشلونة: 37 نقطة
2 - ريال مدريد: 35 نقطة
3 – ريال سوسيداد: 26 نقطة
4 - أتلتيك بلباو: 24 نقطة
5 - أتلتيكو مدريد: 24 نقطة
6 - ريال بيتيس: 24 نقطة
7 - أوساسونا: 23 نقطة
8 - رايو فاييكانو: 22 نقطة
9 - فياريال: 21 نقطة
10 - فالنسيا: 19 نقطة
11 - ريال مايوركا: 19 نقطة
12 - بلد الوليد: 17 نقطة
13 - جيرونا: 16 نقطة
14 - ألميريا: 16 نقطة
15 - خيتافي: 14 نقطة
16 - أسبانيول: 12 نقطة
17 - سيلتا فيجو: 12 نقطة
18 – إشبيلية: 11 نقطة
19 - قادش: 11 نقطة
20 – إلتشي: 4 نقاط.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة