السبت 19-08-2023
الوكيل الاخباري

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في حوارة

القبول الموحد تعلن موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الحكومية

إصابة مواطن إثر سقوط قصارة سقف منزل في الزرقاء

التربية: لا فك لمعلمي الإضافي بمدارس السوريين والتكليف من عام إلى 3 أعوام

الحكومة : إنجاز غير مسبوق ونشعر بالأمل

الامن العام : إصابتان اثر تدهور مركبة واصطدامها بعمود كهرباء

محافظة : تعميم هام على جميع الجامعات والكليات وفرصة ذهبية للطلبة

الارصاد : الحرارة تصل إلى 44 درجة في هذه المناطق اليوم

الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والسولار والكاز عالمياً

السبت، 19-08-2023 02:50 م

جوارديولا: لم نضم ماجواير لهذا السبب

820231912258677971352


الوكيل الإخباري - علق بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، على عدد من الصفقات التي تراجع ناديه عن إبرامها، خلال السنوات الأخيرة.

وقال جوارديولا خلال تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين بأوروبا، عبر حسابه على "إكس - تويتر سابقًا": "أردنا ضم هاري ماجواير (مدافع مانشستر يونايتد الحالي).. لكن لم نوقع معه، لأننا لم نرغب في دفع الرسوم المطلوبة".

وأضاف المدير الفني لمانشستر سيتي: "أردنا كوكوريا (لاعب تشيلسي الحالي) ولم ندفع الأموال المطلوبة، وكذلك الأمر مع أليكسيس سانشيز (لاعب آرسنال السابق).. لأننا في النهاية سندفع ما نراه عادلا".

وعانى ماجواير من اهتزاز مستواه، خصوصا في الموسم الماضي، وبات قريبا من الانتقال إلى وست هام يونايتد هذا الصيف.

ووافق الهامرز بالفعل على دفع 30 مليون جنيه إسترليني، لضم قلب دفاع المنتخب الإنجليزي، لكن ماجواير يطالب مانشستر يونايتد بمكافأة تبلغ حوالي 7 ملايين لمغادرة النادي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202319125615723060709 (1)

رسالة تهديد من بوكيتينو لنجوم تشيلسي

820231912536844257689

نوير يغير خطط بايرن ميونخ في سوق الانتقالات

8202319121837932507902

الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة بفوز على بطل أوروبا

8202319115125282359436 (1)

أزمة خانقة وراء تراجع مستوى ليفاندوفسكي

820231911471752041832

حرب بافارد تشتعل لمغادرة سجن بايرن ميونخ

820231911301719253047

بونو خارج التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيحاء

أخبار متعلقة
820231693730576018053

مانشستر سيتي يتلقى ضربة موجعة

8202315104019904592262 (1)

برشلونة يرسم خطتين لضم نجم السيتي

820235104022366469616

قرار مانشستر سيتي يفاجئ برشلونة

720233092859775180143

غوارديولا يعلق على انتقال محرز للدوري السعودي

720232311313693930382

الكشف عن رد فعل مبابي بعد استبعاده من جولة باريس سان جيرمان الآسيوية

7202323112644568918014

معان يحسم صفقة سنغالية