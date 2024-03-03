جورجينا تعلن موعد اعتزال رونالدو

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الأحد، أن زوجة اللاعب كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز، كشفت عن موعد اعتزال النجم البرتغالي.



قالت الصحيفة: "جورجينا ظهرت خلال محادثة لها أثناء وجودها في أسبوع الموضة في باريس، وهي تؤكد أن مسيرة "صاروخ ماديرا" اقتربت من نهايتها".



وفي المحادثة، أشارت جورجينا 30 عاماً إلى أنه قد يتبقى عام أو عامين فقط للأسطورة كريستيانو رونالدو كلاعب كرة قدم محترف.



وشوهدت جورجينا وهي تقول أثناء المحادثة: "كريستيانو سنة أخرى ثم ينتهي الأمر ربما اثنان لا أعرف".



وأشادت باللاعب الذي أكمل عامه 39 الشهر الماضي، بينما كان أطفالها يشاهدون ذلك خلال حدث الموضة رفيع المستوى في العاصمة الفرنسية.

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