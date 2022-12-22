حقيقة تعرض أوناحي لحادث خطير

الوكيل الإخباري - رد الدولي المغربي عز الدين أوناحي، على الأخبار التي أكدت أنه تعرض لحادث سير خطير بسيارته.



وأكد أوناحي في فيديو متداول: "كل ما يقال مجرد أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة، أعرف أن الشائعات في بعض الأحيان تطارد اللاعبين، خاصة بعد المنافسات الكبرى، حيث شاركنا في المونديال".



وتابع إنه عرف بهذه الشائعة من أخيه، وأنه أرسل له أخبارا عبر الهاتف لما تم تداوله.



وأكمل: "كل ما في الأمر أني كنت سأغادر المطعم بسيارتي، طلب مني حراس أمن المطعم أخذ صور تذكارية، لم أركن سيارتي وعندما عدت لأغادر اصطدمت بحائط، وخلف ذلك أضرارا بسيطة في سيارتي، لا تستدعي أي قلق" .



وأكد: "شخصيا تفاجأت بهذه الشائعة وما تم تداوله حول خطورة حادث السير، الذي كان بسيطا وعاديا".



وكانت بعثة منتخب المغرب قد عادت مساء يوم الثلاثاء من قطر، بعد المشاركة المميزة وبلوغ دور نصف النهائي للمونديال.



وحظي أفراد المنتخب المغربي باستقبال رسمي من طرف الملك محمد السادس.



وكان أوناحي البالغ من العمر 22 عاما قد تألق في المونديال وكان من اللاعبين الذين خطفوا الأضواء، وتلقى عروضا أوروبية مهمة، وينتظر أن لا يطول به المقام في أنجيه الفرنسي.

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