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الثلاثاء، 14-11-2023 02:47 م

خدعة أخرى؟ قرض ضخم يهدد صفقة مبابي وريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يستمر الجدل بشأن إمكانية انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد في صيف 2024.

وأكدت شبكة RMC سبورت الفرنسية أن النادي الملكي لم يغلق الباب أمام ضم مبابي، لكنه ينتظر تحركا جادا وحاسما من الهداف التاريخي لسان جيرمان.

وأضافت أن ريال مدريد غير أسلوبه في استراتيجية التعاقد مع مبابي، "لأن النجم الفرنسي خذلهم أكثر من مرة سواء في 2017 أو 2022".


وأشارت إلى أن النجم الفرنسي فقد ثقة مسؤولي ريال مدريد وجماهيره، بعدما خدعهم بتجديد تعاقده مع سان جيرمان لموسمين إضافيين حتى 2024.

وواصلت: "النادي المدريدي لن يقبل الوقوع في خدعة أخرى من كيليان مبابي، لذا ينتظر كلمة حاسمة من اللاعب نفسه".

وكشفت RMC سبورت عن عقبة أخرى، تهدد صفقة ريال مدريد ومبابي، وهي "تحرك النادي الملكي لطلب قرض بنكي بقيمة 370 مليون يورو، لدفع التكلفة الإضافية لأعمال ملعب سانتياجو برنابيو".

وأوضحت أن أعمال البناء قفزت تكلفتها إلى 1.8 مليار يورو، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام.

وختمت تقريرها بأن هذا "القرض سيمنع ريال مدريد من استثمار أموال ضخمة لضم مبابي، بخلاف أن مسؤولين بالنادي يميلون للتركيز أكثر على ضم إرلينج هالاند، بتفعيل الشرط الجزائي في عقده مع مانشستر سيتي".

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