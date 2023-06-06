خطوة حاسمة من ريال مدريد تجاه بيلينجهام

الوكيل الإخباري - قطع ريال مدريد شوطا جديدا في رحلة التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي.



وأفادت تقارير سابقة، بأن ريال مدريد، توصل لاتفاق مع بيلينجهام، لضمه الصيف المقبل، بينما يتبقى الاجتماع بمسؤولي دورتموند للاتفاق على تفاصيل الصفقة.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تقدم ريال مدريد خطوة جديدة في محادثاته مع بوروسيا دورتموند، أمس الإثنين".



وأضاف خبير الميركاتو: "عقد الناديان بالأمس اجتماعا إيجابيا للغاية وقطعا شوطا من المفاوضات من أجل استكمال صفقة بيلينجهام".



واختتم فابريزيو رومانو: "الناديان على أعتاب الوصول إلى اتفاق كامل، كما أن ريال مدريد كان يتوقع دائما أن يحسم صفقة بيلينجهام هذا الأسبوع".

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