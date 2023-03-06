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الإثنين، 06-03-2023 04:52 م

دوري أبطال أوروبا.. برنامج إياب الدور ثمن النهائي

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الوكيل الإخباري -  تقام منتصف هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مباريات مصيرية في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ما يأتي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش ونتائج الذهاب:

الثلاثاء 7 مارس

تشيلسي - بوروسيا دورتموند (0-1)– الساعة 20:00.

بنفيكا- كلوب بروج (2-0) – الساعة 20:00.

الأربعاء 8 مارس

توتنهام – ميلان (0-1) – الساعة 20:00.

بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان (1-0) – الساعة 20:00.

الثلاثاء 14 مارس

بورتو - إنتر (0-1) – الساعة 20:00.

مانشستر سيتي - لايبزيغ (1-1) – الساعة 20:00.

الأربعاء 15 مارس

نابولي- أينتراخت فرانكفورت (2-0) – الساعة 20:00.

ريال مدريد – ليفربول (5-2) – الساعة 20:00.

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