دوري أبطال أوروبا.. برنامج إياب الدور ثمن النهائي

الوكيل الإخباري - تقام منتصف هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مباريات مصيرية في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي ما يأتي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش ونتائج الذهاب:
الثلاثاء 7 مارس
تشيلسي - بوروسيا دورتموند (0-1)– الساعة 20:00.
بنفيكا- كلوب بروج (2-0) – الساعة 20:00.
الأربعاء 8 مارس
توتنهام – ميلان (0-1) – الساعة 20:00.
بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان (1-0) – الساعة 20:00.
الثلاثاء 14 مارس
بورتو - إنتر (0-1) – الساعة 20:00.
مانشستر سيتي - لايبزيغ (1-1) – الساعة 20:00.
الأربعاء 15 مارس
نابولي- أينتراخت فرانكفورت (2-0) – الساعة 20:00.
ريال مدريد – ليفربول (5-2) – الساعة 20:00.
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