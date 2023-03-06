دوري أبطال أوروبا.. برنامج إياب الدور ثمن النهائي

الوكيل الإخباري - تقام منتصف هذا الأسبوع والأسبوع المقبل مباريات مصيرية في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وفي ما يأتي برنامج المباريات بتوقيت غرينيتش ونتائج الذهاب:



الثلاثاء 7 مارس



تشيلسي - بوروسيا دورتموند (0-1)– الساعة 20:00.



بنفيكا- كلوب بروج (2-0) – الساعة 20:00.



الأربعاء 8 مارس



توتنهام – ميلان (0-1) – الساعة 20:00.



بايرن ميونخ - باريس سان جيرمان (1-0) – الساعة 20:00.



الثلاثاء 14 مارس



بورتو - إنتر (0-1) – الساعة 20:00.



مانشستر سيتي - لايبزيغ (1-1) – الساعة 20:00.



الأربعاء 15 مارس



نابولي- أينتراخت فرانكفورت (2-0) – الساعة 20:00.



ريال مدريد – ليفربول (5-2) – الساعة 20:00.

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