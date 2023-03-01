ذيابات يؤكد قدرة منتخب الشباب للتأهل في بطولة آسيا

الوكيل الاخباري - ملاعب - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، إسلام ذيابات، قدرة المنتخب على المضي قدما في النهائيات الآسيوية التي تنطلق غدا الخميس، في أوزبكستان.



وأشار ذيابات، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، في العاصمة الأوزبكية طشقند، إلى أن جميع منتخبات المجموعة تملك حظوظ التأهل، والمنتخب الوطني جدير بالتأهل.



ويستهل منتخبنا للشباب مشواره في البطولة بلقاء منتخب طاجكستان، يوم غد الخميس، قبل أن يلاقي كوريا الجنوبية الأحد المقبل، ويختتم الدور الأول بلقاء منتخب سلطنة عُمان، الأربعاء المقبل.





وقال ذيابات "إن مستوى منتخبات المجموعة متقارب بشكل كبير، وفرص التأهل متساوية، ونؤمن بحظوظنا للمضي قدما في البطولة والسعي للوصول إلى كاس العالم".





وأضاف، أن المنتخب الوطني للشباب يتمتع بالجاهزية المطلوبة بعد سلسلة من المعسكرات والمباريات الودية المحلية والخارجية، ونبحث عن تحقيق النتائج المتميزة.

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