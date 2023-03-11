رئيس الاتحاد يوجه رسالة للاعبين والجماهير بعد إسقاط النصر

الوكيل الإخباري - وجه أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، رسالة شكر للاعبين والجماهير بعد الفوز على النصر، بهدف دون رد، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.



وكتب الحائلي على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلاً: “تتواصل الانتصارات ولله الحمد والمنة، بتوفيقه ومن ثم دعم منقطع النظير من الجمهور الذي لا يشبهه أحد”.



وأضاف: “ولاعبون لا يألون جهداً في سبيل تحقيق أهدافنا جميعاً، وأجهزة تعمل على تجهيزهم للمستطيل الأخضر فقط، فالشكر موصول لهم جميعاً”.



واختتم رئيس نادي الاتحاد قائلاً: “دامت انتصاراتك يا عميد”.



والتقى فريق الاتحاد مع نظيره النصر، مساء أمس، على ملعب “الجوهرة المشعة” في إطار الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وانتهت لصالح العميد بهدف رومارينيو في الدقيقة 80.

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وعزز فريق الاتحاد صدارته لسلم ترتيب البطولة المحلية برصيد 47 نقطة، فيما تجمد رصيد فريق النصر عند 46 نقطة في المركز الثاني.

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