رئيس اللجنة المؤقتة للفيصلي يؤكد انجاز المهمة

الوكيل الإخباري - قال رئيس اللجنة المؤقتة للنادي الفيصلي جهاد قطيشات، إن اللجنة التي ينتهي عملها يوم السبت المقبل، أنجزت مهمتها بنجاح وتفوق بعد أن توج فريق النادي لكرة القدم بلقب دوري المحترفين.



وأكد اليوم الأحد، أن اللجنة نجحت خلال فترة إدارتها للنادي في التعامل مع العديد من الملفات، من ضمنها سداد مستحقات لاعبين مشتكين محليين وأجانب، وتوفير رواتب لاعبي فريق الكرة بانتظام، إلى جانب التعاقدات التي ابرمها فريق الكرة مع لاعبين في الموسم الكروي الحالي.





وأشار إلى أن اللجنة تستعد الآن لتنظيم انتخابات إدارية نزيهة وشفافة، لانتخاب هيئة إدارية جديدة تقود النادي خلال السنوات الثلاث المقبلة.



وأضاف أن الانتخابات ستجري السبت المقبل، حيث أغلق ليلة أمس باب الترشح، بإعلان سليمان العساف ونضال الحديد ترشحهما لرئاسة النادي إلى جانب مرشحين لعضوية الإدارة، بانتظار إجراء الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة المؤقتة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.



وتمنى قطيشات أن تنجح الإدارة الجديدة المنتخبة، في قيادة الفيصلي لمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، خاصة خلال المشاركة المرتقبة في بطولة دوري أبطال آسيا.

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