راموس يقرر مغادرة ريال مدريد

الوكيل الإخباري _ يتواصل الحديث في الفترة الحالية عن مستقبل سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، بشأن الاستمرار مع الفريق الملكي، خلال المواسم المقبلة.



وينتهي تعاقد راموس مع ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، حيث يحق له الرحيل في الصيف بدون أي مقابل لأي فريق يريده.



ويرغب ريال مدريد في تجديد عقد راموس، لمدة موسم واحد فقط، بحسب قواعد النادي الداخلية، التي لا تسمح بتجديد الارتباط بأي لاعب لأكثر من موسم، حال تجاوزه الـ 33 من عمره.



وكشف برنامج "الشرينجيتو" التليفزيوني الإسباني، بأنه حتى اللحظة الحالية لا يوجد أي تطور جديد بشأن ملف تجديد عقد راموس مع ريال مدريد.



وأوضح أن العلاقة بين راموس وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، لم تعد كما كانت في السابق، حيث هناك تباعد كبير بين الطرفين.



وأشار البرنامج إلى أن راموس مازال مصرا على تجديد عقده حتى صيف عام 2023، على أقل تقدير، ولكن موقف بيريز وريال مدريد كما هو ثابت لم يتغير.

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المصدر : ملاعب



