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الخميس، 01-12-2022 12:27 م

رد فعل نجم منتخب تونس على مشجع اقتحم الملعب يشعل مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري -  تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رد فعل نجم المنتخب التونسي علي معلول على المشجع الذي اقتحم ملعب مواجهة "نسور قرطاج" أمام المنتخب الفرنسي.

واقتحم مشجع أرضية استاد المدينة التعليمية بالريان، يوم الأربعاء، المباراة التي كانت تجري ضمن الجولة الثالثة الأخيرة لمرحلة المجموعات في مونديال قطر 2022.

وحمل المشجع العلم الفلسطيني وقام بحركات أكروباتية قبل أن يتم القبض عليه.

لكن سرعان ما لحق علي معلول ظهير المنتخب التونسي، برجال الأمن وطالبهم بالتعامل برفق مع المشجع.

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صرف معلول لاقى الثناء من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
وودع المنتخب التونسي منافسات بطولة كأس العالم في قطر، رغم فوزه على نظيره الفرنسي حامل اللقب، بهدف دون رد في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات.


وأحرز وهبي الخزري هدف فوز تونس في الدقيقة 58.
وهو الفوز الثالث لمنتخب "نسور قرطاج" في سادس مشاركة في كأس العالم بعد المكسيك 3-1 عام 1978 وبنما 2-1 عام 2018. 


ورفع "نسور قرطاج" رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ولم يكن هذا الانتصار الثمين كافيا لتأهلهم للدور الثاني لفوز أستراليا على الدنمارك بهدف دون رد في مباراة أخرى ضمن المجموعة ذاتها.


واحتفظت فرنسا الضامنة تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها في مباراتيها الأوليين بصدارة المجموعة مع 6 نقاط، بعد خوضها المباراة ضد تونس بتشكيلة رديفة، بفارق الأهداف عن أستراليا.

 

ملاعب 

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