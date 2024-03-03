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الأحد، 03-03-2024 03:49 م

رسميا.. إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني

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الوكيل الإخباري -  كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تلقي النادي إخطار رسمي من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سوار الغيني التي كان مقررا لها في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسؤولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.
 
وأكد عبد الواحد السيد أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على ستاد القاهرة في السادسة مساء استعدادا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.
 
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

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