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الخميس، 18-05-2023 02:16 م

رسميا.. إيقاف أشرف حكيمي بسبب مشاجرة

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الوكيل الإخباري -  فرضت لجنة الانضباط برابطة الأندية الفرنسية المحترفة، الأربعاء، عقوبة على المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان.


قررت اللجنة إيقاف حكيمي مباراتين، بعد تورطه في مشاجرة أدت لحصوله على بطاقة حمراء خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد أجاكسيو بالجولة 35 من الدوري، وانتهت لصالح فريق العاصمة (5-0).

كما نال توماس مانجاني، لاعب أجاكسيو، الطرف الثاني في المشاجرة، نفس عقوبة أشرف حكيمي.

أما ديمتري باييه، نجم فريق أولمبيك مارسيليا، فقد تعرض للإيقاف 3 مباريات، منها مواجهتين مع إيقاف التنفيذ، بسبب الاعتداء على أحد أعضاء الجهاز الفني لفريق لانس، خلال مباراة الناديين.

اللافت أن باييه نال هذه العقوبة رغم عدم إدانته ببطاقة ملونة أو في تقرير الحكم، بل التقطت كاميرات قناة أمازون برايم فيديو، واقعة الاعتداء، وورطت نجم مارسيليا، بالإيقاف 3 مباريات بالإضافة إلى مواجهتين مع إيقاف التنفيذ.

شملت لائحة العقوبات أيضا إيقاف يونس عبد الحميد وبرزيميسلاف فرانكوفسكي وأنجيل جوميز لمباراة واحدة لتراكم عدد كبير جدا من البطاقات في 10 مباريات.  

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