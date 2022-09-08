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الخميس، 08-09-2022 11:21 ص

رسميا.. روزه يعود للتدريب من بوابة لايبزيج

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الوكيل الإخباري - نجح نادي لايبزيج الألماني في الحصول على توقيع ماركو روزه، لتولي مهمة تدريب الفريق بعد إقالة دومينيكو توديسكو.

وأعلن لايبزيج في بيان رسمي، صباح الخميس، تعاقده مع المدرب الألماني لمدة عامين حتى يونيو 2024.

وأوضح أن روزه سيتم تقديمه لوسائل الإعلام اليوم، على أن يقود مران الفريق بعد ساعات من الآن.

ويعد روزه أحد مواليد لايبزيج، وكان نادي بوروسيا دورتموند آخر محطاته قبل إقالته بنهاية الموسم الماضي.

وجاءت إقالة توديسكو بعد خسارة لايبزيج في آخر مباراتين على يد آينتراخت فرانكفورت (0-4) في البوندسليجا، وشاختار الأوكراني (1-4) في دوري أبطال أوروبا.

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