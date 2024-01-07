رصاصة خامسة في قلب ريال مدريد

الوكيل الإخباري - تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، ضربة موجعة خلال مواجهة أراندينا، السبت، ضمن منافسات دور ال32 لكأس ملك إسبانيا.



فقد دفع أنشيلوتي بلاعبه الفرنسي إدواردو كامافينجا أساسيا، لكنه تعرض للإصابة وخرج في الدقيقة 59.



وبحسب شبكة "DAZN"، فإن كامافينجا ذهب فور مغادرة الملعب لغرفة تبديل الملابس، رفقة الطاقم الطبي.



وكان كامافينجا قد تعرض للإصابة، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفقة المنتخب الفرنسي، عقب التحام مع زميله عثمان ديمبلي، ليغيب منذ ذلك الحين عن الملاعب.



وأعلن ريال مدريد حينها حاجة اللاعب الشاب للغياب لمدة شهرين، وهي المدة التي لم تنته بعد، إلا أن أنشيلوتي قرر الدفع به في لقاء اليوم.



ويغيب عن النادي الملكي حاليا 4 لاعبين بسبب الإصابة، هم: الحارس تيبو كورتوا، والثلاثي الدفاعي ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو وفيرلاند ميندي.

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