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الإثنين، 05-12-2022 02:58 م

رفض طلب لرونالدو بشأن قضية الـ 20 مليون يورو

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الوكيل الإخباري -  رفض المدعي العام في مدينة تورينو الإيطالية طلبا للنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، يتعلق بدعواه ضد ناديه السابق يوفنتوس.

وكان اليوفي اتفق سرا مع رونالدو، على خفض راتبه في عام 2020 أثناء جائحة كورونا، على أن يدفع النادي 19.9 مليون يورو مستقبلا للنجم البرتغالي.

وذكرت تقارير صحفية، أمس الأحد، أن "الدون" تحرك قانونيا لمطالبة يوفنتوس بسداد الرواتب المؤجلة.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا" فإن رونالدو طلب من خلال محاميه، رؤية بعض الوثائق في إطار التحقيق مع يوفنتوس، والتي تتعلق بالمدفوعات السرية للرواتب.

لكن المدعي العام رفض طلب رونالدو، مؤكدا أنه لا يحق له الاطلاع على هذه الوثائق.

وكشف الموقع أن "الدون" وقع على 3 وثائق مهمة مع البيانكونيري، تضمن له الحصول على رواتبه، بعدما تخلى عن 4 أشهر من أجره خلال عام 2020.

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ويعيش يوفنتوس أوضاعا عصيبة، بالنظر إلى المخالفات المالية المحيطة بالنادي الإيطالي، ما أدى بالفعل إلى إقالة الرئيس أندريا أنييلي من منصبه.


يذكر أن النجم البرتغالي يشارك في كأس العالم 2022، دون أن يكون مرتبطا بأي ناد، بعد توصله إلى اتفاق ودي مع مانشستر يونايتد على فسخ العقد المبرم بينهما.

 

 

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