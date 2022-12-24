رونالدو يتلقى عرضا من قطر

الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية ، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تلقى عرضا من نادي قطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكان مانشستر يونايتد قد أعلن فسخ عقده مع كريستيانو رونالدو بالتراضي، في 22 نوفمبر 2022، عقب إجراء النجم البرتغالي لحوار تلفزيوني مع الصحفي الشهير بيرس مورغان، هاجم خلاله إدارة النادي والجهازين الفنيين السابق والحالي.



وذكرت صحيفة "تايمز" الإنجليزية ، أن لدى رونالدو عرضا بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني على الطاولة من نادي النصر السعودي، إضافة إلى عرض آخر من ناد قطري، يحتوي على بنود مالية أقل قيمة من عرض النصر.



ويأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه صحفية "ماركا" الإسبانية، أن نادي النصر حسم بالفعل صفقة التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو، ويتبقى التوقيع الرسمي.



وأكدت "ماركا" أن عقد رونالدو مع النصر يمتد لموسمين ونصف الموسم، على أن يتقاضى راتبا سنويا قيمته 200 مليون يورو، شاملا بعض العقود الإعلانية، ومن ثم سيكون سفيرا لملف ترشيح السعودية مع مصر واليونان لتنظيم مونديال 2030.



كما أفاد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، بأن نادي النصر يصر على حسم صفقة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأن "عرض النصر الذي يمتد حتى يونيو 2025، لا يزال ساريا، ولا توجد خطة للتراجع عن الصفقة".



وأشار رومانو في "تغريدة" كتبها عبر حسابه على موقع "تويتر" إلى أن: " كريستيانو رونالدو سيقرر مستقبله في الأيام المقبلة، بعد انتظاره للحصول على عروض من أندية أوروبية".



ومن المقرر أن يتخذ كريستيانو رونالدو (37 عاما) قراره في غضون أيام حول مستقبله، مع تفضيله التعاقد مع فريق من الأندية الخمسة الكبرى.

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