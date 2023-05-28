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الأحد، 28-05-2023 04:07 م

رونالدو يخرج بموسم صفري للمرة الرابعة في تاريخه

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الوكيل الإخباري - لم يحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر أي بطولة خلال الموسم الحالي، ليخرج بدون ألقاب للمرة الرابعة منذ بداية مسيرته الاحترافية.

وخسر النصر دوري "روشن" السعودي للمحترفين لصالح اتحاد جدة، بعدما انتصر الأخير على الفيحاء بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة 29، مساء السبت.

وبدأ رونالدو مسيرته مع الفريق الأول لسبورتنغ لشبونة موسم 2002-2003، وفي الموسم التالي انتقل لمانشستر يونايتد، حقق مع لشبونة بطولة السوبر وفي أولى مواسمه مع مانشستر يونايتد ظفر بكأس الاتحاد الإنجليزي.

وخرج قائد منتخب البرتغال بدون بطولات للمرة الأولى في موسم 2004-2005، بعدما خسر لقب الدرع الخيرية لصالح أرسنال 3-1، وتفوّق عليه ميلان الإيطالي بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين دون رد بمجموع المباراتين، وأنهى يونايتد الدوري بالمركز الثالث خلف أرسنال وتشيلسي مورينيو، وحل وصيفًا بكأس الاتحاد بعدما انهزم أمام أرسنال في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وتوّج رونالدو بـ8 بطولات عقب هذا الموسم حتى انتقل إلى ريال مدريد موسم 2009-2010، لكنه عاد للخروج مجددًا بدون بطولات للمرة الثانية في مسيرته في أولى مواسمه مع العملاق الإسباني.

وكان رونالدو ضمن 8 صفقات أبرمها فلورنتينو بيريز رئيس نادي العاصمة الإسبانية للحد من سيطرة برشلونة وبيب غوارديولا في الموسم السابق.

سجل رونالدو 26 هدفًا خلال 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني بموسمه الأول، لكن فريقه أنهى سباق البطولة خلف برشلونة بثلاث نقاط، وواجه البرتغالي إقصائين محرجين من دوري الأبطال أمام ليون بدور الـ16، ومن الكوركون بكأس الملك في دور الـ32.

وقضى رونالدو أنجح فترات مسيرته مع ريال مدريد بعد هذا الموسم، وفاز بـ16 بطولة مختلفة منها 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل ليوفنتوس.

أمضى رونالدو 3 مواسم مع "البيانكونيري" توّج خلالها جميعها بـ 5 بطولات قبل أن يعلن عن عودة عاطفية لمانشستر يونايتد موسم 2021-2022 لم تكلل بالنجاح وخرج خالي الوفاض للمرة الثالثة في مسيرته، بعد الخروج من أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مع إقصاء الفريق من كأسي الرابطة والاتحاد على يد وست هام وميدلزبره على الترتيب، واحتلاله المركز السادس في الدوري.

وفي الموسم الحالي فسخ رونالدو عقده مع الفريق الإنجليزي في نوفمبر 2022، بعدها ارتدى قميص النصر في الانتقالات الشتوية الماضية، وخسر مع الفريق العاصمي لقب الدوري لصالح الاتحاد بالإضافة إلى خروجه من نصفي نهائي كأس السوبر وكأس الملك ضد الاتحاد والوحدة على الترتيب.

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