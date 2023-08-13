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الأحد، 13-08-2023 02:12 م

ريال مدريد يقترب من حسم صفقة التعاقد مع بديل حارسه كورتوا

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الوكيل الإخباري - بات ريال مدريد قريبا من التعاقد مع الحارس الدولي الإسباني كيبا أريسابالاغا من تشيلسي، لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا المصاب، وفق ما ذكرت تقارير إسبانية، اليوم السبت.

وتعرض كورتوا (28 عاما) لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات الخميس وسيخضع لجراحة في الأيام المقبلة.

وإذ لم يحدد النادي الملكي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحفية في إسبانيا إلى أن البلجيكي قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله.

وارتبط أريسابالاغا، حارس أتلتيك بلباو السابق، الذي انتقل إلى تشيلسي مقابل مبلغ قياسي لحارس مرمى قدره 80 مليون يورو في 2018، ببايرن ميونخ الألماني منذ بداية فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقا للعديد من وسائل الإعلام الإسبانية، سيحاول ريال مدريد الحصول على خدمات أريسابالاغا على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من النادي اللندني.

وارتبط النادي الملكي أيضا بالدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، علما بأنه سيفقد خدماته في يناير وفبراير المقبلين لانشغاله في كأس الأمم الإفريقية.

ويطالب إشبيلية بأكثر من 20 مليون يورو مقابل بونو، بينما أنفق ريال مدريد مبالغ كبيرة على الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام (103 ملايين يورو) والتركي الشاب أردا غولر (20 مليون) عندما ضمهما هذا الصيف.

وقال مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن فريقه لا يتطلع إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد، على أن يقف الشاب الأوكراني أندريه لونين بين الخشبات الثلاث اليوم السبت، في أول مباراة للفريق الملكي في الدوري الإسباني هذا الموسم ضد أتلتيك بلباو.

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