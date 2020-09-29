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الثلاثاء، 29-09-2020 03:49 م

زيدان يطالب بالاستغناء عن لاعب جديد

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الوكيل الإخباري _ كشفت وسائل إعلام، أن الفرنسي “زين الدين زيدان”، مدرب فريق “ريال مدريد” الإسباني، يسعى للتخلص من لاعب جديد، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الحالي.


وقال برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، إن “زيدان طلب مؤخراً من مسؤولي ريال مدريد، استمرار بورخا مايورال مع الفريق، مفضلاً رحيل لوكا يوفيتش على سبيل الإعارة”.

وأشار البرنامج إلى أن “ممثلي يوفيتش لا يعرفون حتى الآن ماذا سيحدث مع اللاعب هذا الموسم، لكنهم يرغبون في بقاء النجم الصربي رفقة ريال مدريد”.


وأوضح البرنامج الشهير أن “خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للريال كان متواجداً في إيطاليا، للتحدث مع ميلان، وروما بشأن مغادرة مايورال، أو يوفيتش على سبيل الإعارة”.

يذكر أن “يوفيتش” لا يتمتع بثقة “زيدان” منذ الموسم الماضي، حيث وضع المدرب الفرنسي كل رهانه على مواطنه “كريم بنزيما”.

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المصدر : ملاعب 

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