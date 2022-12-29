ساديو ماني أفضل صفقة لبايرن ميونيخ عام 2022

الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة بيلد الألمانية عن أفضل صفقة أبرمها بايرن ميونيخ الألماني في عام 2022.



وقالت صحيفة بيلد الألمانية، أن السنغالي ساديو ماني يعد أفضل صفقة أبرمها الفريق البافاري في عام 2022، بإجمالي عدد أصوات (2646 صوت ).



وتفوق ماني على ماتيس دي ليخت الذي جاء في المركز الثاني بإجمالي (1940 صوت)، في حين جاء نصير المزراوي في المركز الثالث بإجمالي (822 صوت).



يذكر ان ماني لم يشارك في بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب السنغال بعد تعرضه للإصابة مع بايرن ميونيخ.

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