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الثلاثاء، 13-06-2023 03:40 م

سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  حدد باريس سان جيرمان، سعر رحيل نجمه الفرنسي كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي، أبلغ إدارة باريس سان جيرمان، الاثنين، بأنه لن يقوم بتفعيل العام الإضافي الذي يسمح له بتمديد عقده معه حتى عام 2025، وبالتالي سينتهي عقده في يونيو 2024.

ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد هو الفريق المفضل للحصول على خدمات مبابي هذا الصيف، لا سيما عقب رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة، وحاجة الميرنغي لضم مهاجم جديد.

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وأشارت الصحيفة إلى وجود غضب شديد داخل سان جيرمان، من توقيت تسريب خطاب مبابي عقب يومين فقط من الفيديو الشهير لفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، الذي يعد فيه أحد المشجعين بضم النجم الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تطلب 185 مليون يورو، للموافقة على رحيل كيليان مبابي، في الصيف الحالي.

وأطلق مبابي قنبلة في الميركاتو الصيفي الماضي بتجديد عقده مع النادي الباريسي بعدما أشارت كل التقارير إلى انتقاله الوشيك إلى ريال مدريد وهو ما أغضب جماهير وإدارة النادي الملكي وقتها.

وبرر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، الموقف بأن مبابي تعرض لضغوط لتجديد عقده مع سان جيرمان، وترك الباب مفتوحا أمام إمكانية انضمام النجم الفرنسي إلى صفوف "الميرينغي" في المستقبل

 

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