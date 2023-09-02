سفيان إمرابط يلعب في صفوف مانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - أعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة، ضم اللاعب المغربي، سفيان إمرابط، لصفوفه قادما من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى يونيو من عام 2024.



وأكد النادي في بيان عبر موقعه أن "لاعب خط الوسط شارك في 49 مباراة مع منتخب المغرب ولعب كل دقيقة من مسيرة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم عام 2022".



وذكر أن إمرابط لعب دورا أساسيا، في الموسم الماضي، بإيصال فيورنتينا إلى نهائيات الكأس الإيطالية وبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.



ونقل النادي الإنكليزي عن اللاعب المغربي قوله: "إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائمًا إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".



وأضاف "أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي في كل إجراء أقوم به من أجل الفريق".



وأكد أنه "أعلم تماما كيفية تنفيذ العمل الذي يحبّه (المدرب) إيرين تان هاغ وماذا يحتاجه من لاعبيه.. إن تدريبه وإرشاداته ساعدتني كثيرا كلاعب في بداية مشواري المهني".



واختتم بالقول: "أعلم أنه سيساعدني في جلب أفضل قدراتي كي أتمكن من مساعدة المجموعة للنجاح في هذا الموسم".



وقال المدير في مانشستر يونايتد، جون مورتوه: "لقد تابعنا سفيان لفترة طويلة، لذلك نحن سعداء حقا بإحضاره إلى مانشستر يونايتد. يتناسب أسلوبه الملتزم عالي الطاقة في اللعبة تماما مع المجموعة التي نبنيها هنا".



وأشار إلى أنه "نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم".

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