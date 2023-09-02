السبت 02-09-2023
الوكيل الاخباري

معدل السير: عقوبة هذه المخالفة الحبس من أسبوعين إلى شهر أو غرامة لا تزيد على 100 دينار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً

الصحة تؤكد عدم تسجيل الأردن أي إصابة بمتحور كورونا الجديد BA.2.86"

"هيئة الأسرى": الأسير الجريح العواودة بوضع صحي مستقر

الأرصاد: قرب موعد بدء فصل الخريف

مستشفى معان تعلن نتائج فحوصات عمال من شركة خاصة راجعوها أمس

صدور إرادة ملكية سامية

الجغبير: منح الأولوية للمنتجات الأردنية بالمقاصف المدرسية يدعم الصناعة

توضيح بشأن العقد الجماعي الجديد لحماية حقوق العاملين في المدارس الخاصة

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

السبت، 02-09-2023 12:47 م

سفيان إمرابط يلعب في صفوف مانشستر يونايتد

92023293357190288104


الوكيل الإخباري -  أعلن نادي مانشستر يونايتد، الجمعة، ضم اللاعب المغربي، سفيان إمرابط، لصفوفه قادما من فيورنتينا الإيطالي على سبيل الإعارة، حتى يونيو من عام 2024. 

وأكد النادي في بيان عبر موقعه أن "لاعب خط الوسط شارك في 49 مباراة مع منتخب المغرب ولعب كل دقيقة من مسيرة منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم عام 2022". 

وذكر أن إمرابط لعب دورا أساسيا، في الموسم الماضي، بإيصال فيورنتينا إلى نهائيات الكأس الإيطالية وبطولة دوري المؤتمر الأوروبي. 

ونقل النادي الإنكليزي عن اللاعب المغربي قوله: "إنه لشرف كبير أن أصبح لاعبا في مانشستر يونايتد. كان علي التحلي بالصبر من أجل هذه اللحظة، لكنني شخص يستمع دائمًا إلى قلبي والآن أمثل نادي أحلامي".

وأضاف "أنا لاعب شغوف. أريد جلب هذه الطاقة إلى الفريق، وسأبذل قصارى جهدي في كل إجراء أقوم به من أجل الفريق".

وأكد أنه "أعلم تماما كيفية تنفيذ العمل الذي يحبّه (المدرب) إيرين تان هاغ وماذا يحتاجه من لاعبيه.. إن تدريبه وإرشاداته ساعدتني كثيرا كلاعب في بداية مشواري المهني". 

واختتم بالقول: "أعلم أنه سيساعدني في جلب أفضل قدراتي كي أتمكن من مساعدة المجموعة للنجاح في هذا الموسم".

وقال المدير في مانشستر يونايتد، جون مورتوه: "لقد تابعنا سفيان لفترة طويلة، لذلك نحن سعداء حقا بإحضاره إلى مانشستر يونايتد. يتناسب أسلوبه الملتزم عالي الطاقة في اللعبة تماما مع المجموعة التي نبنيها هنا".

وأشار إلى أنه "نحن نعلم أن عقلية سفيان وديناميكيته وصفاته الفنية ستساعد الفريق ونحن نتطلع إلى تحقيق النجاح في جميع المسابقات هذا الموسم". 

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920232113214103892380

الخسارة أمام ميلان تترك أثرها على مورينيو

920232112722853536759

اتحاد جدة يضع 170 مليون إسترليني على طاولة ليفربول

920232103532720858842

ريال مدريد يهدد مبابي

92023210210280372829

أنشيلوتي ساخراً.. لن أخفض راتبي لضم مبابي

92023294825179130036

برشلونة يعلن بيع الزلزولي

92023292252620877551

صقور الاردن يواجهون المكسيك اليوم في المونديال

أخبار متعلقة
8202330154622549024165 (1)

مانشستر يونايتد يضع خطة ضم أمرابط

8202319131544883365752

ليفربول يتفق مع فيورنتينا على صفقة أمرابط

820237132035461401751 (1)

أمرابط بطل صفقة خيانة جديدة في إيطاليا

82023511158842873035

عملاق أوروبي يهدد انتقال أمرابط لمانشستر يونايتد

82023592722123631747 (1)

مؤشر قوي على قرب رحيل المغربي أمرابط عن فيورنتينا