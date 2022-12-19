شاهد.. أول منشور لميسي بعد فوزه بكأس العالم 2022

الوكيل الإخباري - حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على نشر صورة لكأس العالم "لحلمه" عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بعد فوزه مع "التانغو" بمونديال 2022، الذي اختتم اليوم الأحد، في قطر.



ونشر ميسي صورة له عبر صفحته الرسمية في تطبيق "إنستغرام"، وهو يرفع كأس العالم، وأرفقها بـ"تدوينة" جاء فيها: أبطال العالم!!!!!!! 🌎🏆 حلمت باللقب عدة مرات، كنت أرغب فيه كثيرا لدرجة أنني ما زلت لم أسقط، لا أستطيع أن أصدق ذلك.. شكرا جزيلاً لعائلتي ولكل من يدعمني وأيضا لكل من آمن بنا. نظهر مرة أخرى أن الأرجنتينيين عندما نكافح معا ونتحد، نكون قادرين على تحقيق ما شرعنا في القيام به. الاستحقاق ينتمي إلى هذه المجموعة التي تفوق الأفراد، إنها قوة الجميع الذين يناضلون من أجل نفس الحلم الذي كان أيضا حلم جميع الأرجنتينيين.. لقد حققناه!!!



إلى الأمام الأرجنتين تبا!!!!! 🙌🏻🙌🏻



سنراكم قريبا جدا".



وأسدل الستار على مونديال قطر 2022، بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل كأس العالم 2022، على حساب نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما في المباراة النهائية للبطولة (3-3)، على استاد "لوسيل" بقطر.

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