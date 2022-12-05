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الإثنين، 05-12-2022 03:04 م

شاهد البرازيل مجانا.. ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري -  يواجه منتخب البرازيل نظيره كوريا الجنوبية اليوم الاثنين الموافق 5 ديسمبر الحالي في لقاء حاسم بينهم على ستاد 974 ضمن منافسات دور 16 من كأس العالم قطر 2022 بقيادة تيتي.

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- موعد مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وتبدأ مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية مساء الاثنين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت الاردن و السعودية والدوحة والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.


- القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

وأعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية الرياضية عن امتلاكها جميع حقوق بث واذاعة مباريات مونديال قطر عبر شاشتها بشكل حصري ومباشر لجماهير شمال إفريقيا والشرق الأوسط وبالتحديد على bein sports hd max 1،2.


كما يوجد عدد من القنوات المفتوحة التي تنقل المباريات وهم كالتالي:-

قنوات BEIN SPORT HD 1،2،3،4 والتي تبث على القمر الصناعي نايل بتردد 12264 ومعدل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500
قنوات BEIN SPORT 5،6،7،8 تردد 12475 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500
قنوات BEIN SPORT 9،10،16 بتردد 12245 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500
قنوات BEIN SPORT 11،12،13،14 بتردد 10853 الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500
قناة BEIN SPORT HD 13 تردد 12284 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500
القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي
تنقل هذه القناة مباريات كأس العالم بشكل مفتوح على القمر التركي والذي يمكن استقباله بسهولة:


القناة: IRIB HD Iran
التردد:11881
معامل الترميز:27500”H’’
القمر الصناعي التركي
القناة:TRT2
التردد:11054
معامل الترميز:30000
تردد القنوات الناقلة لكأس العالم بشكل مجاني
1– القناة الناقلة كأس العالم 2022 على هوت بيرد
القناة: zdf.
تردد: 11054.
القمر الصناعي: Hotbird
معامل الترميز: 22000 (H).
2- قناة das erste على هوت بيرد تنقل كأس العالم 2022 مجانًا وتردها كالتالي:
القمر الصناعي: Hotbird.
التردد:11541.
معامل الترميز: 22000 (V).
3– قنوات النايل سات الناقلة لكأس العالم
القنوات الناقلة لفعاليات ومباريات كأس العالم كأس العالم قطر 2022 على القمر التركي:
القناة: IRIB HD Iran.
التردد: 11881
معامل الترميز: 27500 (H).
القمر الصناعي التركي
قناة TRT2
القناة: TRT2.
التردد: 11054.
معامل الترميز: 30000 رأسي.
القنوات الناقلة لكأس العالم 2022 أسترا
قناة beIN Sports France 1 HD
Astra 19.2°E – 12168 V 29700
قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11494 H 22000
قناة ARD Das Erste HD
Astra 19.2°E – 11836 H 27500
قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10876 V 22000
قناة Cuatro España HD
Astra 19.2°E – 10906 V 22000

 

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