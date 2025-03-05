منتج يساعد في الوقاية من النوبات القلبية والجلطات الدماغية

وتقول: "تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في الحمص على خفض مستوى الكولسترول "الضار" في الدم، وبالتالي تدعم القلب. ولمنع الإصابة بالجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب، يكفي تناول عدة أكواب من الحمص أسبوعيا".
ووفقا لها، يعيد الحديد الموجود في الحمص مستوى الهيموغلوبين إلى مستواه الطبيعي. أما حمض اللايسين الأميني الموجود فيه فمسؤول عن تنظيم منظومة المناعة. وبفضل تأثيره تنتج الأجسام المضادة ضد الفيروسات التي تدخل الجسم، وينشط نمو وتجديد الأنسجة التالفة. كما تنظم مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الحمص نشاط الخلايا ما يؤدي إلى تحسن حالة الجلد.
وتقول: "الضرر الوحيد الذي قد ينجم عن تناول الحمص هو زيادة تكوين الغازات في الأمعاء. ولتجنب انتفاخ البطن، ينصح بعدم تناوله مع الفواكه أو شرب السوائل معه".
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