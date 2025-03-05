 
الأربعاء 2025-03-05 11:06 ص
 

ضجة على مواقع التواصل بعد حادثة إحراق طالب بالكاز في الرصيفة

الطفل محمد الذي تعرض لحادثة الحرق في أحد مدارس الرصيفة
الطفل محمد الذي تعرض لحادثة الحرق في أحد مدارس الرصيفة
 
الأربعاء، 05-03-2025 09:10 ص
الوكيل الإخباري-   ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بحادثة مروعة تعرض لها الطفل محمد (11 عامًا)، الذي أصيب بحروق بعد أن أقدم زميلان له على سكب مادة الكاز على جسده وإشعال النار فيه داخل إحدى مدارس لواء الرصيفة، وفقًا لما وثقه مقطع فيديو متداول.اضافة اعلان


وأثار الفيديو الذي أظهر الحروق التي أصابت الطفل موجة غضب واسعة بين المواطنين، الذين استنكروا تصرف الطلبة المعتدين وطالبوا بمحاسبتهم. كما تساءلوا عن كيفية وصول مادة خطرة مثل الكاز إلى أيدي الطلاب داخل المدرسة، داعين إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين.

وفي مقطع مصور، كشف محمد عن تفاصيل ما جرى معه، مشيرًا إلى أنه كان بصدد إحضار مكنسة لتنظيف الصف بناءً على طلب المعلم، ليدخل إلى المطبخ حيث كان الطالبان المعتديان. وأضاف أنه تعرض للإمساك من قبلهما قبل أن يقوما بسكب الكاز عليه وإشعال النار، ما استدعى تدخّل المعلمين لإطفاء النيران قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما أعرب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تصرف مدير المدرسة، مؤكدين ضرورة محاسبته والتحقيق معه. إذ أشاروا إلى ما ذكرته والدة الطفل في إحدى المقابلات الصحفية، حيث أكدت أن مدير المدرسة طلب من ابنها عدم الكشف عن أسماء المعتدين وعدم تقديم شكوى ضدهم، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مدى مسؤولية الإدارة المدرسية في التعامل مع مثل هذه الحوادث الخطيرة.


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