شاهد .. رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال

الوكيل الإخباري _ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عجيبة للحكم الذي أدار مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي أمس.
وفي أثناء تحرك فريق أرسنال بهجمة خطيرة أدت إلى انفراد "لاكازيت" - لاعب أرسنال - بمرمى ليفربول وإضاعة هدف محقق ، ظهر الحكم منفعلا بلغة جسد تشير إلى الحزن والحسرة بعد إضاعة الكرة.
وفاز ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز لليفربول ماني و وروبرتسون و جوتا ، فيما أحرز لاكازيت لأرسنال.
رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال كريج باوسون بعد إهدار لاكازيت لانفراد أمام أليسون 😅— FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 28, 2020
يبدو أنه يسكن في لندن 😅pic.twitter.com/UUDDyskS9V
المصدر : ملاعب
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