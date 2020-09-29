شاهد .. رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال

الوكيل الإخباري _ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عجيبة للحكم الذي أدار مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي أمس.



وفي أثناء تحرك فريق أرسنال بهجمة خطيرة أدت إلى انفراد "لاكازيت" - لاعب أرسنال - بمرمى ليفربول وإضاعة هدف محقق ، ظهر الحكم منفعلا بلغة جسد تشير إلى الحزن والحسرة بعد إضاعة الكرة.



وفاز ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز لليفربول ماني و وروبرتسون و جوتا ، فيما أحرز لاكازيت لأرسنال.





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يبدو أنه يسكن في لندن 😅 رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال كريج باوسون بعد إهدار لاكازيت لانفراد أمام أليسون 😅يبدو أنه يسكن في لندن 😅 pic.twitter.com/UUDDyskS9V September 28, 2020

المصدر : ملاعب

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