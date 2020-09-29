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الثلاثاء، 29-09-2020 11:03 ص

شاهد .. رد فعل غريب من حكم مباراة ليفربول وأرسنال

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الوكيل الإخباري _ تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقطة عجيبة للحكم الذي أدار مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي أمس.

وفي أثناء تحرك فريق أرسنال بهجمة خطيرة أدت إلى انفراد "لاكازيت" - لاعب أرسنال - بمرمى ليفربول وإضاعة هدف محقق ، ظهر الحكم منفعلا بلغة جسد تشير إلى الحزن والحسرة بعد إضاعة الكرة.

وفاز ليفربول على أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف ، أحرز لليفربول ماني و وروبرتسون و جوتا ، فيما أحرز لاكازيت لأرسنال.

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المصدر : ملاعب 

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