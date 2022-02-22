شاهد : محمود مرضي يصنع هدفا بطريقة رائعة بالدوري البحريني

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاواصل نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، محمود مرضي تألقه بالدوري رفقة فريق المحرق الذي يضم إلى جانبه لاعب وسط النشامى نور الدين الروابدة .وساهم مرضي بصورة كبيرة بفوز المحرق على الحد بالجولة الماضية بعد أن صنع أحد هدفي فريقه بطريقة استعراضية رائعة، في المباراة التي انتهت بنتيجة 2/0، ورفعت رصيد المحرق لـ 20 نقطة بالمركز الخامس على سلم الترتيب .وانضم مرضي للمحرق بداية الموسم الحالي وقاده للقب كأس الاتحاد الآسيوي، علما أنه يمتلك 3 أهداف بالدوري البحريني حتى الآن .