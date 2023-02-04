على خطى كريستيانو.. وجهة عربية تجذب اهتمام زياش في الشتاء!

الوكيل الإخباري - يدرس حكيم زياش، جناح تشيلسي، أكثر من خيار بشأن مستقبلة خارج ستامفورد بريدج، هذا الموسم.



كان تشيلسي، قد تأخر في إرسال المستندات الصحيحة لصفقة النجم المغربي، ما تسبب في فشل انتقاله إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي.



ويواجه زياش صعوبات لحجز مكان دائم في التشكيلة الأساسية لجراهام بوتر، مدرب الفريق اللندني، خاصة عقب إبرام البلوز لأكثر من صفقة هجومية في الميركاتو الأخير.



ووفقا لشبكة "لو سبورت 10" الفرنسية، فإن زياش (الذي بدأ مواجهة أمس أمام فولهام) قد لا ينهي الموسم الحالي بقميص تشيلسي، لذلك يقيم النجم المغرب عدة خيارات متاحة للرحيل عن البلوز.



وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن الانتقال إلى الدوري الإماراتي أحد الخيارات التي تجذب اهتمام زياش، خاصة أن الميركاتو الشتوي هناك ينتهي يوم 8 فبراير/شباط.



وكشفت أن مدير أعمال زياش بدأ المفاوضات بالفعل، في محاولة لوضع بند يسمح للنجم المغربي بالعودة لأوروبا قريبا.



وذكرت أن زياش يحاول تكرار ما فعله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما وقع مع النصر، وربط نفسه بالعودة إلى أوروبا من بوابة نيوكاسل يونايتد.

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