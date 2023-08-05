عملاق أوروبي يهدد انتقال أمرابط لمانشستر يونايتد

الوكيل الإخباري - جدد عملاق أوروبي، اهتمامه بالتعاقد مع المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، هذا الصيف.

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وزعمت العديد من التقارير، بأن أمرابط على أعتاب الانتقال لمانشستر يونايتد، لكن الأخير لم يتفق مع الفيولا على قيمة الصفقة حتى الآن.



وبحسب شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن بايرن ميونخ جدد اهتمامه بالحصول على خدمات أمرابط، مما يهدد انتقال اللاعب للشياطين الحمر.



وأشارت إلى أن أمرابط يتواجد ضمن القائمة المختصرة لأهداف بايرن، بسبب حاجة البافاري إلى لاعب وسط جديد.



ونوهت الشبكة أن اليونايتد يواجه أزمة في صفقة أمرابط، لأنه بحاجة لجمع الأموال من خلال بيع بعض اللاعبين قبل ضم المغربي، بعدما أنفق الكثير للتعاقد مع ماونت وأونانا وراسموس هويلند.



وذكرت أن بايرن ميونخ أكثر جاهزية لضم أمرابط، لأنه لا يواجه نفس مشاكل مانشستر يونايتد ولا يحتاج لبيع أي لاعب قبل حسم الصفقة.

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