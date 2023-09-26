غائب وحيد عن قائمة يوفنتوس لمواجهة ليتشي

الوكيل الإخباري - كشف ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة ليتشي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.



قرر أليجري استبعاد مويس كين مهاجم الفريق، من القائمة التي ستخوض اللقاء بسبب الإصابة، بينما عاد اللاعب الشاب يلدز للقائمة.



وفيما يلي قائمة السيدة العجوز:



حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بنسوليو.



الدفاع: بريمر، جاتي، دانيلو، هويسين، روجاني، كامبياسو.



الوسط: لوكاتيلي، كوستيتش، ماكيني، ميريتي، فاجيولي، وياه، رابيو، نيكولاسي.



الهجوم: كييزا، فلاهوفيتش، ميليك، يلدز، إيلينج جونيور.



يشار إلى أن يوفنتوس يقع في المركز الرابع برصيد 10 نقاط، أما ليتشي فيحل ثالثا بجدول الترتيب (11 نقطة).

اضافة اعلان

ملاعب