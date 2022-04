فيديو : رسالة اللاعبة حبيبة حاتم عقل لوالدها ،، وراما أبو السندس تتحدث عن بدايتها

اضافة اعلان

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاقالت نجمة فريق القادسية لكرة القدم راما أبو السندس أن بدايتها في اللعبة كانت باللعب في الأحياء مثل أي لاعب رياضي، قبل الانضمام لمؤسسة خطوات ومنها لنادي القادسية وصولا للمنتخبات الوطنية، علما أنها بدأت ممارسة اللعبة قبل عامين فقط .بدورها قالت حبيبة في مقابلة لمنصة موقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل، على تطبيق التواصل الإجتماعي انستغرام أن بدايتها كانت من البطولات المدرسية ومنها للأندية، حيث تأخر انضمامها إثر رفض والدها الكابتن حاتم عقل في البداية ، مؤكدة أنه داعمها الأول مستذكرة لحظة تعرضها لإصابة القطع بالرباط الصليبي، والأمر ذاتها ينطبق على والدتها .وقالت حبيبة أن الأندية بحاجة للدعم حتى تستمر فرقها النسوية، رغم ثقتها باستمرار المنتخبات الوطنية في ظل التألق الدائم عربيا واسيويا، وهو الأمر ذاته الذي أكدته أبو السندس.