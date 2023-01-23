قرار مفاجئ من هاري كين بشأن مستقبله

الوكيل الإخباري - بات الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، منفتحا على قرار مصيري بشأن مستقبله مع السبيرز.



وينتهي العقد الحالي لكين مع توتنهام في صيف 2024، ويرفض اللاعب الإنجليزي التوقيع على عقد جديد خلال مفاوضات بدأت منذ أكثر من عام.



ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن هاري كين بات منفتحا على توقيع عقد جديد مع توتنهام، والاستمرار في نادي طفولته لسنوات أخرى.



وأشارت إلى أنه رغم تراجع نتائج توتنهام في الفترة الأخيرة، لا يزال السبيرز قريبا من المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى تواجد الفريق في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى المنافسة على لقب كأس الاتحاد.



يذكر أن العديد من التقارير ربطت هاري كين بالتوقيع مع بايرن ميونخ خلال الأشهر القليلة الماضية.

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