قفزة المونديال التاريخية.. هل حطم المغربي النصيري رقم رونالدو القياسي؟

الوكيل الإخباري - تألق المغربي يوسف النصيري خلال المواجهة التاريخية بين "أسود الأطلس" والبرتغال، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42، ليمنح منتخب بلاده إنجازا غير مسبوق في كأس العالم.



ونجح النصيري البالغ 25 عاما في تسجيل هدف مميز، سدده بعد قفزة تاريخية بلغ ارتفاعها مترين و78 سنتمترا.

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وتغنى رواد مواقع التواصل بقفزة النصيري التاريخية وقال البعض أنها كسرت الرقم القياسي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ووصفت بـ "القفزة الصاروخية".





Youssef En-Nesyri bateu o recorde mundial de impulsão no futebol no gol do #MAR hoje: 2.78m. O recorde anterior havia sido de Cristiano Ronaldo em 2019 com 2.56m. Bevis Mugabi, zagueiro de Uganda, com 2.62m, bateu CR7 em janeiro do ano passado. En-Nesyri amassou com 16cm a mais. pic.twitter.com/Z6To2vOgQD December 11, 2022

لكن الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية" يبين أن "أعلى قفزة لرونالدو بلغت 2,93 متر، وسجلت ضد مانشستر يونايتد أثناء اللعب مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بدروة 2012-13".



وحسب الموقع الرسمي لـ"دورة الألعاب الأولمبية"، فإن الرقم القياسي الثاني لرونالدو، كانت قفزة 2,56 متر مسجلة أثناء مباراته مع نادي يوفنتوس الإيطالي"



وفجر المنتخب المغربي مفاجأة كبرى بتأهله إلى الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على حساب نظيره البرتغالي إثر فوزه عليه (1-0) في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة.



وأصبح المغرب أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يبلغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم.



ويلتقي "أسود الأطلس" في نصف النهائي مساء الأربعاء على ملعب "البيت" في الخور، مع المنتخب الفرنسي الذي أقصى بدوره المنتخب الإنجليزي بهدفين لهدف.

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