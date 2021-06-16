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الأربعاء، 16-06-2021 08:19 م

قلق في كرواتيا بعد غياب مودريتش عن التمرين

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الوكيل الاخباري - لم يشارك قائد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ، لوكا مودريتش ، في مران منتخب بلاده ، وفقا لوسائل الإعلام ، التي تتساءل إذا ما كان لاعب وسط ريال مدريد يعاني من إصابة من عدمه .

وقالت صحيفة رياضية " : ماذا سيحدث مع مودريتش ؟ هل هو مصاب أو يشعر بالإجهاد ؟ "، وذلك بعدما تأكدت من أن اللاعب شارك فقط في فترة الاحماء قبل المران .

وخسر المنتخب الكرواتي في أولى مبارياته بأمم أوروبا أمام إنجلترا بهدف نظيف ، ويستعد لخوض مباراته الثانية بعد غد الجمعة أمام جمهورية التشيك .

وقال المتحدث باسم المنتخب ، توميسلاف باكاك " إن مودريتش تدرب لكن في الدقائق العشرين الأخيرة من المران قام بعمل محدد نظرا لكونه ثاني يوم بعد المباراة ".

وأكدت الصحيفة أن مودريتش البالغ 36 عاما " يلعب بشكل رائع ، لكنه يخضع في أوقات معينة لعلاج محدد ، وهذا أمر منطقي ".

وأضافت أن مودريتش سيكون في تشكيلة كرواتيا المحتملة لمواجهة التشيك .

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