قلق في كرواتيا بعد غياب مودريتش عن التمرين

الوكيل الاخباري - لم يشارك قائد منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم ، لوكا مودريتش ، في مران منتخب بلاده ، وفقا لوسائل الإعلام ، التي تتساءل إذا ما كان لاعب وسط ريال مدريد يعاني من إصابة من عدمه .



وقالت صحيفة رياضية " : ماذا سيحدث مع مودريتش ؟ هل هو مصاب أو يشعر بالإجهاد ؟ "، وذلك بعدما تأكدت من أن اللاعب شارك فقط في فترة الاحماء قبل المران .



وخسر المنتخب الكرواتي في أولى مبارياته بأمم أوروبا أمام إنجلترا بهدف نظيف ، ويستعد لخوض مباراته الثانية بعد غد الجمعة أمام جمهورية التشيك .



وقال المتحدث باسم المنتخب ، توميسلاف باكاك " إن مودريتش تدرب لكن في الدقائق العشرين الأخيرة من المران قام بعمل محدد نظرا لكونه ثاني يوم بعد المباراة ".



وأكدت الصحيفة أن مودريتش البالغ 36 عاما " يلعب بشكل رائع ، لكنه يخضع في أوقات معينة لعلاج محدد ، وهذا أمر منطقي ".



وأضافت أن مودريتش سيكون في تشكيلة كرواتيا المحتملة لمواجهة التشيك .

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