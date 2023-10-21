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السبت، 21-10-2023 01:42 م

كشف حقيقة الذكاء الاصطناعي في بيان محمد صلاح

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الوكيل الإخباري -  كشفت وسائل إعلام بريطانية، حقيقة استخدام النجم المصري محمد صلاح لتقنية الذكاء الاصطناعي، في بث مقطع الفيديو الذي نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حول الحرب الجارية في غزة.

قالت صحيفة ذا أتلتيك: "لاعب ليفربول على علم بإدعاءات المواقع الإلكترونية الكاذبة بأن الفيديو تم تصميمه بواسطة الذكاء الاصطناعي، نظراً لطبيعته المتكلفة والمختصرة إلى حد ما".

وأضافت: "في الحقيقة أحتاج صلاح إلى عدة لقطات لتصوير المقطع، ليظهر بصورة مناسبة".

وأشارت إلى أن الدولي المصري عقب عودته إلى إنجلترا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين في الإمارات، أجرى مناقشات مع ممثليه وقرر الحديث عن الأزمة الدائرة في فلسطين.

واختتمت: "قدم صلاح بهدوء تبرعاً كبيراً لحملة الهلال الأحمر المصري لمساعدة المتضررين في غزة".

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