كورونا يضرب خماسي النصر

الوكيل الإخباري _ تلقى فريق الكرة بنادي النصر، صدمة مدوية، بإصابة 5 من لاعبي الفريق، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في ظل الاستعدادات لمباراة القمة أمام الشباب.



ونشر الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاءت كالآتي..



"حتى الآن .. اصابة ٥ لاعبين من #النصر بفيروس #كورونا :



- عبدالرزاق حمدالله



- عبدالله الخيبري

- وليد عبدالله

- يحيى الشهري

- عبدالعزيز الدوسري

سيتم اجراء مسحة اخرى لبقية اللاعبين المخالطين للتاكد من سلامتهم ..

نسأل الله لهم ولجميع المسلمين الشفاء والعافية وان لا يريهم مكروه .."



في المقابل، أعلن نادي النصر عن عودة علي لاجامي، لاعب الفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من فيروس كورونا.



وكان النصر قد استهل مشواره في الموسم الجديد من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "2020-21"، بخسارتين أمام الفتح والتعاون، بينما تأهل النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين "2019-20".



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المصدر : ملاعب



