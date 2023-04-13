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الخميس، 13-04-2023 01:47 م

كيبا يبرئ لامبارد من ضربة ريال مدريد الموجعة

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الوكيل الإخباري -  رفض الحارس كيبا أريزابالاجا لاعب تشيلسي الإنجليزي، إلقاء اللوم على المدير الفني فرانك لامبارد، عقب الخسارة من ريال مدريد. 

وسقط البلوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ريال مدريد، مساء أمس الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كيبا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "غادرنا بشعور أن الفريق المنافس كان أفضل. لديهم فرص، ولكن بشكل خاص في الهجمات المضاد".

وأضاف: "لعبنا 30 دقيقة ب10 لاعبين فقط في البرنابيو وهو أمر كبير، وبالطبع كانوا أفضل. يجب علينا تحسين الكثير من الأمور قبل مباراة الإياب".


وتابع كيبا: "نعيش موسما سيئا. في الدوري نحن في منتصف الجدول وفي دوري الأبطال نحن في ربع النهائي ولكن خسرنا بنتيجة 2-0. نحتاج إلى خلق جو خاص في ملعبنا ستامفورد بريدج".

وعن تعاقب المدربين على الفريق، علق: "الشعور هو أننا لسنا في مستوانا المعتاد. اللاعبون هم المسؤولون الأولون. لقد كان لدينا 3 مدربين والكثير من التغييرات في التشكيلة ونواجه صعوبات، لكن حان الوقت للمضي قدمًا في العمل".

واختتم كيبا بالحديث عن مباراة الإياب: "نحتاج إلى تقديم مباراة جيدة جدًا، وتسجيل الهدف الأول. بالتأكيد سنحصل على فرص ويجب أن نكون أكثر فاعلية في المناطق الحرجة".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب في معقل البلوز "ستامفورد بريدج" يوم 18 أبريل/نيسان الجاري.

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