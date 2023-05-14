لاعب المنتخب الوطني للكراتيه الجعفري يتأهل لنهائي الدوري العالمي

الوكيل الإخباري - تأهل لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري، السبت، إلى نهائي الدوري العالمي في وزن تحت 84، المقامة حاليا في العاصمة المغربية الرباط.

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وجاء تأهل الجعفري بعد أن حقق اليوم 5 انتصارات متتالية على الفرنسي راي باك 2 /1، وعلى المغربي مهدي 9 /1، وعلى الأوكراني تسيمبال 8 /0، وعلى الكرواتي إيفان 5 /0، وعلى الإيطالي مارتينا بالأفضلية بعد التعادل 2 /2.



ويلعب الجعفري يوم غد المباراة النهائية بحثا عن الميدالية الذهبية في حال الفوز، أما في حال الخسارة فسيحصل على الميدالية الفضية.



وكان لاعب المنتخب الوطني عبدالرحمن المصاطفة تأهل إلى نهائي الدوري العالمي يوم أمس، حيث يلعب يوم غد المباراة النهائية، فيما يلعب لاعب المنتخب الوطني عبدالله حماد غدا أيضا على الميدالية البرونزية.

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