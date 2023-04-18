ماني يحدد موقفه من ترك بايرن ميونخ

الوكيل الإخباري - تحوم الشكوك حول استمرار النجم السنغالي ساديو ماني داخل بايرن ميونخ لموسم آخر، بعد الأزمة التي نشبت مؤخرا بينه وبين زميله ليروي ساني.



وعوقب ساديو ماني بالإيقاف، مع غرامة مالية تجاوزت 300 ألف يورو بعد اشتباكه مع ليروي ساني وتوجيه لكمة في وجهه.



وظهرت تقارير صحفية في الساعات الماضية، تفيد بعزم النادي البافاري، على التخلص من لاعب ليفربول السابق بنهاية الموسم الحالي، بعد أقل من عام على انضمامه للفريق الألماني.



من جانبها، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن موقف ماني نفسه من الرحيل المحتمل، مؤكدة أن اللاعب يرغب في إثبات نفسه داخل ملعب أليانز أرينا.



ولا يرغب ماني في الرحيل سريعا عن بايرن ميونخ، لا سيما في ظل الدعم الذي يلقاه من مدربه توماس توخيل، الذي أعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي قبل المواجهة الماضية ضد هوفنهايم.



ورغم ذلك، أفادت "سكاي" بأن هناك اتجاه بالفعل داخل مجلس الإدارة بالتخلص من ماني، لا سيما بعدما فشل في إثبات نفسه مع الفريق، فضلا عن الأزمات التي افتعلها.



وأضافت "ماني يحصل على راتب سنوي يتجاوز 20 مليون يورو، وسيكون من الصعب بيعه في الصيف المقبل، لكنه في الوقت ذاته أصبح محل جدل شديد داخل غرفة الملابس".

اضافة اعلان

ملاعب