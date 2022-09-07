لايبزيج يفسخ تعاقد تيديسكو

الوكيل الإخباري - علن لايبزيج، اليوم الأربعاء، فسخ تعاقده بشكل فوري مع دومينيكو تيديسكو، المدير الفني للفريق، عقب الخسارة أمام شاختار الأوكراني 1 / 4 في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا.



وذكر النادي في بيان: "ترك المدربان المساعدان أندرياس هينكل وماكس أروانتشسكي النادي أيضا، وسيعلن النادي عن اسم المدرب الجديد في أقرب وقت".



وقاد تيديسكو فريق لايبزيج للتتويج بلقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي، وكان هذا هو أول ألقاب الفريق الكبرى في تاريخه.



ولكن، خسارة الفريق أمس الثلاثاء أمام شاختار أضافت لسلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق في كافة المسابقات والتي وصلت إلى 3 هزائم، وتعادلين وانتصارين فقط في 7 مباريات خاضها الفريق هذا الموسم.



وخسر لايبزيج أيضا مباراته الافتتاحية للموسم أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني.



وكان تيديسكو تعاقد مع لايبزيج في ديسمبر/ كانون الأول الماضي ورفض تمديد تعاقده مبكرا، والذي كان سينتهي في عام 2023.



وذكرت تقارير أن أبرز المرشحين لخلافته في لايبزيج هو ماركو روزه، الذي أقيل من تدريب بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.

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