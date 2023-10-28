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السبت، 28-10-2023 03:46 م

ليفاندوفسكي يتلقى الضوء الاخضر للمشاركة بالكلاسيكو

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الوكيل الإخباري - أكدت التقارير الصحفية أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني قد حصل على الضوء الأخضر طبياً للمشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، بعد الحديث المطوّل عن غياب اللاعب وعدم جهوزيّنه.

وشارك ليفاندوفسكي في مران الفريق امس برفقة زملائه حيث كان أبرز الأسماء المصابة وأقربها للعودة لقائمة فريقه للمباراة.

وأشارت التقارير بأنه خلال المران الختامي، حصل ليفا على الضوء الأخضر للمشاركة في الكلاسيكو ويبقى إشراكه أساسياً بيد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق.

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