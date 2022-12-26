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الإثنين، 26-12-2022 03:52 م

ليفربول ضيفا ثقيلا على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الليلة

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الوكيل الإخباري -  يحل فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره أستون فيلا، في المواجهة المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بالموسم الجارى 2022-2023.

ويخوض الريدز مواجهة الليلة وهو يحتل المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، جمعهما من 14 مباراة حقق 6 انتصارات و4 تعادلات ومثلهما خسارة، فيما يأتي فريق أستون فيلا فى المركز الـ 12 برصيد 18 نقطة.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات في البريميرليج، بعدما فاز على ضيفه ساوثهامبتون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر المسابقة.

ويبحث الريدز بقيادة مدربه يورجن كلوب لمصالحة جماهيره بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو" للموسم الحالي 2022-2023، من دور الستة عشر بعد الهزيمة التي تلقاها مؤخرا أمام نظيره مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل محمد صلاح في تعزيز سجله التهديفى مع ليفربول هذا الموسم، بعدما سجل 17 هدفا خلال مشاركته في 29 مباراة بجميع البطولات، بالإضافة إلى 6 تمريرات حاسمة.

ومن المقرر أن تعود منافسات البريميرليج بمواجهة فريق توتنهام هوتسبير مع برينتفورد، في المواجهة المقرر إقامتها في الساعة الثانية والنصف ظهرا، على ملعب "جريفين بارك" ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وفي باقى المواجهات يواجه أرسنال نظيره وست هام يونايتد، فيما يلتقى فريق إيفرتون مع وولفرهامبتون، كريستال بالاس مع فولهام، ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى مواجهة ساوثهامبتون مع برايتون.

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