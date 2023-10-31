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الثلاثاء، 31-10-2023 01:40 م

ليفربول يعلق على مركز صلاح في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023

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الوكيل الإخباري - تفاعل نادي ليفربول الإنجليزي مع إعلان مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن ترتيب نجم "الريدز" المصري محمد صلاح في القائمة النهائية للكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

واحتل صلاح المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023.

وكتب ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "محمد صلاح جاء في المركز الـ11 في ترتيب الكرة الذهبية لعام 2023" مرفقا التعليق برمز ليد تصفق.

وترشح صلاح للجائزة بفضل تسجيله 34 هدفا إضافة إلى 20 تمريرة حاسمة في الموسم الماضي.

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وتأثر ترتيب النجم المصري بعدم تتويج فريقه ليفربول بالألقاب في الموسم الماضي، حيث حل خامسا في الدوري الإنجليزي.


وسبق لصلاح أن حل خامسا في ترتيب الكرة الذهبية في العامين 2019 و2022، وسادسا في 2018، وسابعا في العام 2021.

 

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