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الأحد، 01-10-2023 03:23 م

مانشستر سيتي يتعرض لأول خسارة بالدوري الانجليزي

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الوكيل الإخباري -  فجر وولفرهامبتون مفاجئة من العيار الثقيل، عقب فوزه على بطل إنجلترا مانشستر سيتي ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على إستاد مولينيو، تعرض السيتي بطل "الثلاثية" لخسارته الأولى في "البريميير ليغ" هذا الموسم، على يد وولفرهامبتون بنتيجة 1-2.

وتقدم وولفز بالنتيجة عن طريق روبن دياز بهدف في مرماه في الدقيقة 13، وعادل للسيتي النتيجة جوليان ألفاريز في الدقيقة 58.

وأهدى هوانغ هي تشان الفوز لـ"الذئاب" في الدقيقة 66.

وبهذا الفوز، تجمد رصيد السيتي عند النقطة 18، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 7 نقاط.

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