الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

الأراضي والمساحة: ارتفاع حجم التداول بسوق العقار 45% خلال كانون الثاني الماضي

المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام تيك توك

الخصاونة يوجه إلى الإسراع بإنجاز مشروع الحديقة البيئية في الزرقاء

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا ووزارة الثقافة

الأردن يسلم محكوم بالإعدام لمصر بعد تلقي الانتربول طلبا بذلك

صالات الافراح تشهد تراجعاً كبيراً بحجوزات الخطوبة والزواج

التربية تكشف طريقة احتساب العلامات لطلبة توجيهي 2004

بوتين يهنئ قدامى المحاربين والمشاركين في العملية الخاصة

هل اصطفاف الكواكب السيارة له علاقة بالزلازل؟ مجاهد يوضح

التضخم في أوروبا يخرج عن السيطرة

الخميس، 23-02-2023 01:57 م

مانشستر يونايتد يتحدى برشلونة في قمة حاسمة بالدوري الأوروبي.. الليلة

220232394959565122311


الوكيل الإخباري - يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في موقعة نارية الحادي عشر مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-23.موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة والقناة الناقلة

في مباراة الذهاب تعادل فريقا برشلونة ضد مان يونايتد إيجابياً بنتيجة 2-2 خلال فعاليات المباراة التى أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي على ملعب "كامب نو" ضمن منافسات ذهاب دور خروج المغلوب فى بطولة الدورى الأوروبى "يوروبا ليج" للموسم الحالى 2022-2023.

ويستعيد برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ذكريات دوري الأبطال، لكن هذه المرة في مكان لا يليق بتاريخهما، حيث يتواجهان في إياب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي"يوروبا ليج" في كرة القدم.
 
وفشل برشلونة في تجاوز دور المجموعات لمسابقات دوري الأبطال بحلوله ثالثاً، فيما حل يونايتد ثانياً في مجموعته في "يوروبا ليج" واضطر لخوض الملحق.
وتواجه العملاقين في المباراة النهائية عامي 2009 و2011 حين خرج برشلونة منتصراً في المناسبتين.
 
ويطمح مانشستر يونايتد، في إقصاء العملاق الكتالوني مستفيدا من نتيجة مباراة الذهاب بعدما عاد بنتيجة إيجابية التعادل ٢-٢من ملعب برشلونة،  وسهل الأمور على نفسه قبل مباراة الإياب، خاصة وأنه يعلم صعوبة المواجهة بالفعل.
 
فيما سيقاتل برشلونة إلى تحقيق الفوز ولو بفارق هدف واحد  لوضع قدم في ثمن النهائى من ملعب "أولد ترافورد"، ولمواصلة الانتصارات والاستمرار في سلسلة نتائجه الإيجابية التي حققها مؤخرًا. 
 
يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني في موقعة نارية مساء اليوم الخميس، على ملعب أولد ترافورد في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي 2022-23.

موعد مباراة مان يونايتد ضد برشلونة والقناة الناقلة
مباراة مان يونايتد ضد برشلونة، في إياب ملحق دور الستة عشر من منافسات بطولة الدوري الأوروبي تقام في تمام الحادي عشر العاشرة مساءً بتوقيت الاردن ، على أن تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202323135734705708740

سبب غياب الشناينة عن قائمة منتخب الشباب

2202323121947104974963 (1)

ميلان يستهدف صفقة مجانية من برشلونة

2202323115745280967171

برشلونة يتخلى عن الصفقة المستحيلة

220232311224846833553

غياب الشقيقين عباس عن تدريبات سلة الأردن

22023239110814127959

تشافي يكشف موقفه من عودة ميسي إلى برشلونة

220232394022852296042

الهلال في ضيافة فولاد والشباب مع الدحيل بدوري أبطال آسيا

أخبار متعلقة
220231993338321923113

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

220239104153973972682

سفيان أمرابط عرض اللعب مجاناً لبرشلونة

120233011936378076004

مفاوضات شاقة تنتظر برشلونة لحسم صفقة برتغالية

120232692628378590073

ميسي ومبابي ونيمار يدفعون باريس نحو نجم إنجليزي

1202324113556292652731

نجم ريال مدريد يقترب اكثر من برشلونة

120232410435992869349

صفعة قوية لبرشلونة في الميركاتو الشتوي