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الخميس، 13-04-2023 01:58 م

ماني يضرب زميله بقسوة.. "لا تتحدث معي هكذا"

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الوكيل الإخباري -  قام السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ بضرب زميله الألماني ليروي ساني عقب الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقدم مانشستر سيتي عرضا كرويا ساحرا في فوزه العريض على بايرن ميونخ 3 – صفر يوم الثلاثاء على ملعب الاتحاد ليضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبحسب "بيلد" الألمانية فإن حادثة كبرى شهدتها كارثة خسارة بايرن ميونخ من مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد، إذ تهجم اللاعب السنغالي ساديو ماني على زميله في الفريق ليروي ساني بعد نهاية المباراة.


وكان ساني شارك أساسيا في اللقاء وأكمله حتى النهاية فيما شارك ماني في الدقيقة 69 بديلا لجمال موسيالا، وعند الدقيقة 83 من اللقاء بدأت شرارة المشادة بين اللاعبين عندما دار نقاش حاد بين ساني وماني بسبب قيام الأخير بقرار غير الذي كان يتمناه زميله الألماني.

وبعد إطلاق صافرة نهاية المباراة سمعت أصوات صراخ ونقاش مرتفعة في غرفة خلع ملابس لاعبي بايرن ميونخ، ويعتقد أن ماني اشتكى من الطريقة التي تحدث له بها ساني قبل أن يقوم السنغالي بضرب الألماني على وجهه تحديدا شفتيه.

ولتهدئة الأجواء المتوترة طلب من ساني أن يجلس في المقدمة بعيدا عن ماني، وبحسب بعض الحاضرين فإن ضربة ماني تركت علامة على وجه الجناح الألماني.
ويقام لقاء الإياب بين بايرن ميونخ ومانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل على ملعب أليانز أرينا على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

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