مبابي يرد على أنباء خلافه مع مدربه إنريكي

الوكيل الإخباري - أصر قائد باريس سان جيرمان كيليان مبابي على أن "لا مشكلة" لديه مع مدربه لويس إنريكي، وذلك بعد أن سجل ثنائية ليقود فريقه للفوز على ريال سوسييداد 2-1 وبلوغ ربع نهائي دوري الأبطال.



وحمل مبابي الثلاثاء شارة القائد وافتتح التسجيل أمام سوسييداد بعد مرور ربع ساعة، قبل أن يضيف الثاني في الشوط الثاني.



وحسم سان جيرمان اللقاء بنتيجة 2-1 ليحجز مكانا له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.



وقال مبابي في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة: "الأمور جيدة. ليس هناك من مشكلة معه (إنريكي)، حتى لو كان الناس يظنون أن هناك مشكلة. لدي مشاكل كثيرة لكن المدرب ليس واحدا منها".



وتابع "نحن سعداء جدا ببلوغ الدور ربع النهائي".



وكان ابن الـ25 عاما بدأ على مقاعد البدلاء ضد نانت في 17 فبراير الماضي (2-0)، واستبدل بعد ساعة ضد رين (1-1) الأسبوع الماضي، ثم في استراحة الشوطين الجمعة الماضي في موناكو حيث بدأ الموهوب مسيرته.



وجاءت هذه السلسلة في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إبلاغ مبابي مسؤولي فريق العاصمة الفرنسية رحيله الصيف المقبل، بعد سبع سنوات أمضاها في ملعب "بارك دي برانس".

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